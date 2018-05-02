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Заведено уголовное дело по факту заражения новорожденных в роддоме Каракола

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Прокуратурой Иссык-Кульской области возбуждено уголовное дело по факту заражения инфекцией "остеомиелит" новорожденных детей в родильном доме города Каракол.

Так, надзорным органом области проведена проверка в Каракольском роддоме по информации, опубликованной в СМИ и заявлениям граждан о заражении инфекцией "остеомиелит" новорожденных детей. Проверкой выявлено, что у четырех заявительниц роды были приняты врачами указанного роддома, а позже у всех этих новорожденных детей была диагностирована болезнь остеомиелит. Отметим, что данная болезнь не была своевременно установлена врачами роддома и Иссык-Кульской областной объединенной больницы.

В результате ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей и непринятия соответствующих мер по своевременному выявлению и лечению болезни со стороны врачей указанных медицинских учреждений, у детей развилась болезнь "остеомиелит", что привело к их инвалидности.

На основании заключений медико-социальной экспертизы, Каракольским городским управлением социального развития эти малютки взяты на учет как дети с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время устанавливается еще несколько подобных фактов заражения новорожденных детей инфекцией в роддоме Каракола, ставшей причиной заболевания их остеомиелитом.

По данному факту прокуратурой Иссык-Кульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 119 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником) и 316 (халатность) Уголовного кодекса КР.

Уголовное дело направлено в компетентные органы для организации дальнейшего расследования.

URL: https://www.vb.kg/370596
Теги:
Генеральная прокуратура, Каракол, родильный дом
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