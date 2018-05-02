В Бишкеке начали поливать зеленые насаждения

Водный участок муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз" начал распределение воды для полива зеленых насаждений города по подающим магистральным каналам.

Поливная вода объемом 200 литров в секунду запущена из реки Аламедин по магистральному каналу "Асанбай". Рабочими же участков ведется ежедневный авто и арычный полив зеленых насаждений.

В связи с началом поливочного сезона в городе, "Бишкекзеленхоз" просит хозяйственные субьекты и МТУ заключить договор с водным участком предприятия на получение воды для полива растений.

В этом году МП "Бишкекзеленхоз" заключило договор с Аламудунским РУВХ на подачу воды в объеме 40,274 миллионов кубических метров.

На балансе "Бишкекзеленхоз" находится 90,2 км подающих магистральных ирригационных каналов, 408,9 км ирригационных сетей и 80,6 коллекторно-дренажных сетей.