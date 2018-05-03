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Фотовоспоминания Федорова: Айтматов, Иссык-Кульский форум и Ала-Арча

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ВБ

Известному отечественному фотографу Александру Федорову удалось не просто запечатлеть интересные моменты из жизни республики, известных писателей, режиссеров, актеров...

Он сохранил для будущих поколений саму историю страны.

И сегодня "Вечерка" публикует с разрешения автора фотографии Чингиза Айтматова, сделанные в его доме в ущелье Ала-Арча. Как уточнил Александр Павлович, дело было во время Второго Иссык-Кульского форума. На следующий день все участники уехали, собственно, на Иссык-Куль. А в тот вечер собрались у писателя дома...

Напомним, в этом году весь мир отмечает 90 лет со дня рождения Чингиза Торекуловича.

URL: https://www.vb.kg/370601
Теги:
Чингиз Айтматов, юбилей, Кыргызстан
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