С водой на ГЭС-5 якобы все в порядке

Сотрудниками Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР (ГАООС и ЛХ) отобраны пробы воды озера ГЭС-5. Отбор проб воды проводился в целях определения качества воды озера ГЭС-5.

По результатам химического анализа вода во всех отобранных точках соответствует утвержденным нормам предельно допустимой концентрации для водоемов рыбохозяйственной категории по всем определяемым ингредиентам, сообщает Пресс-служба ГАООС и ЛХ.

Пробы были сделаны в связи с сообщениями горожан о том, что в водоеме ГЭС-5 обнаружена дохлая рыба. Позже представители ведомства дали объяснение, что произошло это из-за холодной зимы и отсутствия корма для толстолоба - именно эта рыба была обнаружена мертвой.

Вместе с тем, утверждают старожилы, такие случаи здесь были всегда.

Так может, нужны более серьезные исследования состояния водоема?