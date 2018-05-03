Прецедент Нарына Айыпа. Все "политические" дела будут пересмотрены?

Юрист уверен, что судебная система возвращается в правовое русло

Коллегия Верховного суда отменила решение предыдущих инстанций по делу Нарына Айыпа. Ему отныне разрешено выплачивать назначенную судом сумму компенсации в рассрочку, а также направила его дело на новое рассмотрение.

Примечательно, что ранее Первомайский и Бишкекский горсуд отказал ответчику в подобной привилегии.

По словам юриста Кайрата Осмоналиева, изначально дело с юридической точки зрения было сомнительным.

- Конечно, Верховный суд может отменять решение первых двух инстанций. Однако после этого все предыдущие приговоры выглядят, как политическая проституция. Но если суд становится орудием в руках власти, то это не суд, а судилище. И, на мой взгляд, сейчас судебный орган принял правильное решение, - отметил VB.KG Осмоналиев.

Что касается возможной апелляции со стороны истца, то она вряд ли последует, считает юрист.

- Правда, есть одна гениальная статья "Вновь открывшиеся обстоятельства". Но применить ее в этом случае вряд ли возможно. Да и, как мне кажется, суд вернулся в правовое, а не ангажированное властью, русло. Это наглядно доказывает, что на политической арене восторжествовал здравый смысл, - уверен Кайрат Осмоналиев.

Напомним, Генеральная прокуратура Кыргызстана в прошлом году подала пять жалоб обвиняя независимое издание и журналиста Нарына Айыпа в оскорблении президента в статьях, опубликованных в период с октября 2015 года по март 2017 года. И настаивала на выплате моральной компенсации в размере 27 миллионов сомов.