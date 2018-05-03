Подросткам, насиловавшим 6-летнего ребенка, вынесли приговор

Насильники 6-летнего мальчика получили по 9 и 8 лет лишения свободы. Об этом VB.KG сообщил один из адвокатов потерпевшей стороны Эльнура Садыбаева.

Как отмечается, это решение 28 апреля 2018 года вынес Жети-Огузский райсуд.

- Суд вынес приговор в отношении троих несовершеннолетних учеников, которые обвинялись по ст. 130 УК КР "Насильственные действия сексуального характера" в отношении малолетнего ребенка. На момент совершения преступления все подсудимые являлись несовершеннолетними учениками 10-го класса средней школы - 2000-го и двое – 2001 года рождения. Первому из них в этом году, 28 апреля, в день вынесения приговора исполнилось 18 лет, - пояснила Эльнура Садыбаева.

Адвокат напомнила, что заявление в милицию о насилии над ребенком поступило в мае прошлого года.

- Позже ребенок рассказал и показал, кто совершал на протяжении целого месяца в отношении него противоправные действия. При этом, что примечательно, насильники признали вину без какого-либо давления на них, в ходе общешкольного собрания. Сначала один, который указал на соучастников, а затем и они также признались в совершении насилия, - рассказала редакции Садыбаева.

Правда, уже позже, под влиянием адвокатов, которые представляли их интересы в суде, они пытались изменить данные ранее показания.

- Что касается обвиняемых, то они уже привлекались к ответственности за кражу. Однако дело было закрыто в связи с примирением сторон. В ходе нынешнего судебного разбирательства их родственники открыто пытались оказывать давление на ребенка и его родителей. И это несмотря на то, что многочисленные экспертизы подтвердили факт неоднократного насилия над ребенком. Хочется отметить и то, что 6-летний мальчик сильно изменился после случившегося. На лицо серьезная психологическая травма, - добавила Садыбаева.

В итоге суд назначил максимальное наказание за данное преступление.

- Совершеннолетнему дали 9 лет, а еще двум, не достигшим 18 лет, по 8. Плюс обязали выплатить 200 тысяч сомов моральной компенсации – 100 тысяч должен выплатить первый обвиняемый, двое других по 50 тысяч сомов. Так как они целый год находились под стражей, где день считается за два, то уже пару лет, согласно законодательству, отсидели. Однако их адвокаты заявили, что будут подавать апелляцию в вышестоящую инстанцию. Сделать это они могут в течение 10 дней с момента вынесения приговора. Пока к нам никаких уведомлений не поступало, - уточнила адвокат пострадавшей стороны.

Отметим, что интересы 6-летнего ребенка представляли адвокаты Жумабек кызы Аида и Садабаева Эльнура, содействующие Учебному центру адвокатов при Адвокатуре КР в юридическом сопровождении уголовного судопроизводства по данному делу в рамках проекта ПРООН "Предоставление бесплатной правовой помощи по модели Про Боно женщинам, пострадавшим от гендерного насилия".