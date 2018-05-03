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Президент уехал на Иссык-Куль

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ВБ

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков продолжает рабочие поездки по регионам страны. Сегодня, 3 мая, выехал с двухдневной рабочей поездкой в Иссык-Кульскую область Кыргызстана.

В рамках поездки планируются встречи с местными жителями, ознакомление со строящимися социальными и инфраструктурными объектами.

С момента вступления в должность Президента Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков побывал с рабочей поездкой в Жумгальском и Кочкорском районах Нарынской области, Лейлекском и Баткенском районах Баткенской области, напоминает отдел информполитики АПКР.

URL: https://www.vb.kg/370607
Теги:
Иссык-Кульская область, Сооронбай Жээнбеков
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