Президент уехал на Иссык-Куль

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков продолжает рабочие поездки по регионам страны. Сегодня, 3 мая, выехал с двухдневной рабочей поездкой в Иссык-Кульскую область Кыргызстана.

В рамках поездки планируются встречи с местными жителями, ознакомление со строящимися социальными и инфраструктурными объектами.

С момента вступления в должность Президента Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков побывал с рабочей поездкой в Жумгальском и Кочкорском районах Нарынской области, Лейлекском и Баткенском районах Баткенской области, напоминает отдел информполитики АПКР.