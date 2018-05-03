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Жээнбеков увеличил единовременные выплаты выплаты ветеранам ВОВ

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ВБ

Президент Сооронбай Жээнбеков увеличил размер ежегодной единовременной денежной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны.

В честь Дня Победы – 9 Мая, Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков своим распоряжением увеличил размер единовременной ежегодной денежной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны. На эти цели из фонда Президента Кыргызской Республики выделено более 7 миллионов сомов.

Всего, по данным Министерства труда и социального развития Кыргызской Республики, в 2018 году численность ветеранов ВОВ составила 475 человек, в том числе 128 инвалидов, 299 участников, 23 несовершеннолетних узника концлагерей и 25 блокадников Ленинграда.

Социальная поддержка ветеранов ВОВ в Кыргызской Республике состоит из ежемесячной пожизненной стипендии инвалидам, участникам ВОВ, несовершеннолетним узникам концлагерей, блокадникам Ленинграда в размере 10 000 сомов, а также ежемесячной денежной компенсации взамен льгот:

– инвалидам, участникам ВОВ, несовершеннолетним узникам концлагерей, блокадникам Ленинграда в размере 7000 сомов;

– вдовам погибших воинов – 1000 сомов;

– труженикам тыла с инвалидностью – 2000 сомов;

– труженикам тыла без инвалидности – 1000 сомов;

– трудармейцам–2000 сомов;

– вдовам ИВОВ, УВОВ и вдовам блокадников Ленинграда – 1000 сомов.

Кроме этого, также выплачиваются ежегодные единовременные пособия к 9 мая:

– инвалидам, участникам ВОВ, несовершеннолетним узникам концлагерей, блокадникам Ленинграда в размере 15 000 сом;

– вдовам погибших воинов, труженикам тыла и трудармейцам – 10 000 сомов.

Дополнительно к этим средствам выдается единовременное денежное пособие из Президентского фонда Кыргызской Республики к 73-летию дня Победы инвалидам, участникам ВОВ, несовершеннолетним узникам концлагерей, блокадникам Ленинграда в размере 15 000 сомов.

Таким образом, в текущем месяце общий размер социальных выплат каждому из инвалидов ВОВ составил 47 600 сом, участников ВОВ, несовершеннолетних узников концлагерей, блокадников Ленинграда - 47 400 сом, вдовам погибших воинов в ВОВ - 11 200 сом, труженикам тыла с группой инвалидности и трудармейцам - 12 100 сом, труженикам тыла без инвалидности - 11 100 сом, сообщает отдел информполитики АПКР.

URL: https://www.vb.kg/370609
Теги:
9 Мая, ветераны, президент, Сооронбай Жээнбеков
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