Интернет-пакеты "День – Ночь" теперь доступны на тарифах "Элдик"

Теперь на популярных тарифных планах "Элдик Интернет" и "Элдик" от MegaCom доступно подключение интернет-пакетов "День-Ночь", предоставляющих дополнительно до 8 ГБ и ночной безлимит!

Наслаждайтесь технологиями высокоскоростного 4G LTE и решайте сами, сколько платить. "Элдик Интернет" представляет своим абонентам мобильный интернет без разделений по дням – 6 ГБ, 8 ГБ и 12 ГБ в зависимости от выбранного пакета, а также бесплатные минуты и SMS внутри сети и минуты вне сети (на пакетах с абонентской платой 130 и 170 сомов). Эти значительные объемы можно дополнить интернет-пакетами "День-Ночь" на выбор.

Пакеты на неделю: 200 МБ во всех сетях + 200 МБ в 4G Бонуса + Ночной безлимит за 25 сомов и 500 МБ во всех сетях + 500 МБ в 4G бонуса + Ночной безлимит за 45 сомов.

Объёмные пакеты на 30 дней: 3 072 МБ во всех сетях + 3 072 МБ 4G бонуса + Ночной безлимит за 180 сомов и 8 192 МБ во всех сетях + 8 192 МБ 4G бонуса + Ночной безлимит за 350 сомов.

Общайтесь с близкими в режиме нон-стоп, совершайте видео-звонки с высоким качеством изображения, смотрите видеоролики и фильмы в HD-качестве, в общем, используйте все возможности высокоскоростного мобильного интернета по максимуму с выгодными интернет-пакетами "День-Ночь" от MegaCom.

Подробнее узнайте на сайте компании.