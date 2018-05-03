Замирбек Айдаров может стать фигурантом уголовного дела?

Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением) и 306 (заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам Кыргызской Республики) Уголовного кодекса КР.

Установлено, что 24 мая 2016 года Министерством транспорта и дорог Кыргызской Республики (далее - МТиД КР) в нарушение Закона КР "О государственных закупках", без проведения тендера, заключен договор с ООО "С." Российской Федерации на разработку программного обеспечения "Интегрированной ведомственной информационной системы автоматизации предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций" на сумму 20 млн 400 тыс. российских рублей. Данная программа предназначалась для Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР (далее - ГИВиФБ), в рамках "Дорожной карты" по присоединению Кыргызской Республики к Евразийскому экономическому союзу.

29 декабря 2016 года актом приема-передачи ответственными должностными лицами Государственного комитета информационных технологий и связи КР, ГИВиФБ и МТиД приняты произведенные работы и программное обеспечение. За оказанную услугу на расчетный счет ООО "С." со стороны МТиД перечислено 19 млн 218 тыс. сомов.

Однако, как установлено, данное программное обеспечение со дня установки по настоящее время не функционирует, так как не соответствует требованиям установленного стандарта ЕАЭС. В результате чего ГИВиФБ не может прослеживать электронные версии сертификатов, а также интегрироваться с информационными системами стран-членов ЕАЭС.

Таким образом в результате противоправных действий должностных лиц МТиД КР, ГИВиФБ при ПКР и других лиц государству причинен материальный ущерб в особо крупном размере. В настоящее время уголовное дело направлено в компетентный орган для организации расследования.

От редакции отметим, что в обозначенное время Министерство транспорта возглавлял Замирбек Айдаров.