Эрнис Кыязов избран генеральным директором ЗАО "Пятый канал"

Накануне, 2 мая, Кыязов Эрнис Абибиллаевич избран генеральным директором ЗАО "Пятый канал" согласно решению единственного акционера ЗАО "Пятый канал" - ЗАО "Двадцать пятый кадр", сообщает пресс-служба ФУГИ.
Резюме Эрниса Кыязова:
Родился 15 ноября 1977 года, уроженец Карасуйского района Ошской области.
Опыт работы:
1997-1998 внештатный корреспондент газеты "Кыргыз Руху" г. Бишкек
1999 ведущий новостей, редактор ГТРК , Студия "Замана" г. Бишкек
2000-2005 ТВ КООРТ - корреспондент, ведущий новостей, ведущий аналитической итоговой программы "АПТА", г. Бишкек
2005 заведующий сектором пресс-службы Аппарата ЖК КР, ведущий телепрограммы "ПАРЛАМЕНТ". (советник госслужбы III класса)
2005-2007 НТРК - автор и руководитель авторской программы "БАГЫТ", продюсер информационно-аналитической редакции "Кыргызстан" ( "Жанылыктар", "Новости")
2007-2008 заместитель генерального директора НТРК
2009-2010 НТРК, продюсер информационно-музыкальной студии "Замана", НТРК, продюсер социально-экономических, инновационных программ, автор программы "СӨЗИРМЕМ", "БАГЫТ", ведущий международного телепроекта "Достук көпүрөсү" Анкара-Бишкек-Баку НТРК-ТRТ Avaz
2010 - июль 2013 ОТРК ЭЛТР (Генпродюсер – новостная служба)
2013-2014 ТРК "Ош ТВ", генеральный директор
2015 ТРК НТС, ведущий ток-шоу "Ар Тарап"
2016 продакшн-студия "Багыт МЕДИА", основатель Исламского информационно-аналитического образовательного портала ISLAMLIFE.KG
2017 Институт философии и политико-правовых исследований НАН КР, аспирант (политология). Тема диссертационной работы: "Кыргызстандын ММК-да дин проблемасынын чагылдырылышы ж-а анын коомдук кырдаалга таасири".