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Эрнис Кыязов избран генеральным директором ЗАО "Пятый канал"

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ВБ

Накануне, 2 мая, Кыязов Эрнис Абибиллаевич избран генеральным директором ЗАО "Пятый канал" согласно решению единственного акционера ЗАО "Пятый канал" - ЗАО "Двадцать пятый кадр", сообщает пресс-служба ФУГИ.

Резюме Эрниса Кыязова:

Родился 15 ноября 1977 года, уроженец Карасуйского района Ошской области.

Опыт работы:

1997-1998 внештатный корреспондент газеты "Кыргыз Руху" г. Бишкек

1999 ведущий новостей, редактор ГТРК , Студия "Замана" г. Бишкек

2000-2005 ТВ КООРТ - корреспондент, ведущий новостей, ведущий аналитической итоговой программы "АПТА", г. Бишкек

2005 заведующий сектором пресс-службы Аппарата ЖК КР, ведущий телепрограммы "ПАРЛАМЕНТ". (советник госслужбы III класса)

2005-2007 НТРК - автор и руководитель авторской программы "БАГЫТ", продюсер информационно-аналитической редакции "Кыргызстан" ( "Жанылыктар", "Новости")

2007-2008 заместитель генерального директора НТРК

2009-2010 НТРК, продюсер информационно-музыкальной студии "Замана", НТРК, продюсер социально-экономических, инновационных программ, автор программы "СӨЗИРМЕМ", "БАГЫТ", ведущий международного телепроекта "Достук көпүрөсү" Анкара-Бишкек-Баку НТРК-ТRТ Avaz

2010 - июль 2013 ОТРК ЭЛТР (Генпродюсер – новостная служба)

2013-2014 ТРК "Ош ТВ", генеральный директор

2015 ТРК НТС, ведущий ток-шоу "Ар Тарап"

2016 продакшн-студия "Багыт МЕДИА", основатель Исламского информационно-аналитического образовательного портала ISLAMLIFE.KG

2017 Институт философии и политико-правовых исследований НАН КР, аспирант (политология). Тема диссертационной работы: "Кыргызстандын ММК-да дин проблемасынын чагылдырылышы ж-а анын коомдук кырдаалга таасири".

URL: https://www.vb.kg/370615
Теги:
Пятый канал, Фонд госимущества
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