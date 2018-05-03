В центре Бишкека появится "детский" кинотеатр

4 мая 2018 года в 11:00 в Департаменте кинематографии при МКИТ КР состоится подписание Соглашения проекта государственно-частного партнерства "Реконструкция кинотеатра Кызыл-Кыргызстан", сообщает пресс-служба Департамента кинематографии КР.

Проект был инициирован Департаментом кинематографии при МКИТ КР в 2017 году в рамках реализации Программы Правительства Кыргызской Республики о развитии сферы культуры в Кыргызстане до 2020 года.

В целях привлечения частных инвесторов в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О государственно-частном партнерстве в Кыргызской Республике" был объявлен тендер на проект ГЧП. Тендерная комиссия в установленном порядке определила победителем тендера консорциум ОсОО "Бурана Гранд" и "АДС груп корпорейшн".

Частный партнер возьмет на себя проектирование, строительство, финансирование и эксплуатацию кинотеатра в соответствии с техническими требованиями государственного партнера.

Проект ГЧП "Реконструкция кинотеатра "Кызыл Кыргызстан" позволит улучшить качество кинообслуживания населения, и в частности в центре Бишкека будет открыт новый кинотеатр для детей и юношества, в котором будут демонстрироваться кинофильмы детской тематики и для семейного просмотра.

В системе культуры Кыргызстана это первое соглашение по развитию государственно-частного партнерства.

На церемонию подписания Соглашения приглашены видные деятели кино и культуры Кыргызстана, представители государственных органов.