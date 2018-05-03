Абылгазиев: При трансформации земель нужно учесть коррупционные риски

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев, сегодня 3 мая, провел совещание по вопросу обсуждения проектов Законов Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О введении моратория на перевод (трансформацию) орошаемых земель пашни в другие категории и виды угодий", "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О переводе (трансформации) земельных участков".

Премьер-министр подчеркнул, что данные изменения являются социально значимыми и рассматриваются правительством в приоритетном порядке.

"Вопросы трансформации земель остаются нерешенными на протяжении 25-30 лет. За эти годы у граждан, построивших дома на земельных участках сельскохозяйственного назначения, накопилось огромное количество социальных и бытовых проблем. Они не могут легализовать свое имущество, получить регистрацию по месту жительства. В результате граждане испытывают трудности с оформлением детей в детские сады, школы, получением социальной и медицинской помощи. Они даже лишены своего конституционного права - принимать участия в выборах", - отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Глава Правительства подчеркнул, что при рассмотрении указанных законов необходимо особое внимание обратить на коррупционные риски при трансформации земель.

"В республике проживают граждане, которые на протяжении нескольких десятков лет не могут узаконить небольшой участок земли под строительство частного дома. Вместе с тем есть и те, кто каким-то образом успел оформить на себя несколько десятков гектаров земель сельскохозяйственного назначения. Трансформацию они рассматривают как способ заработать. Этого допустить нельзя", - сказал Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев и поручил правоохранительным органам провести тщательную проверку процедуры оформления земель сельскохозяйственного назначения.

В ходе совещания было отмечено, что межведомственной комиссией проведена инвентаризация орошаемых земель, которые планируется трансформировать под индивидуальное жилищное строительство.