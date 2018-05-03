Жээнбеков: Не допущу клановости во власти!

"Как человек, стоящий у истоков борьбы против семейного правления, не допущу установления клановости во власти!" - заявил президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 3 мая, во время встречи с жителями Тонского района Иссык-Кульской области, сообщает отдел информполитики АПКР.

Президент заявил, что для него судьба граждан, погибших в 2010 году, выступая против семейно-кланового режима, и его боль и трагедия.

"Именно поэтому я не допущу политической спекуляции вокруг этой темы! Как всенародно избранный президент не допущу семейно-кланового правления в стране!" - заявил глава государства.

Он отметил, что те, которые твердят о семейном правлении, не учитывают один очень серьезный фактор - это изменения, произошедшие в сознании общественности.

"Наше главное достижение – сильное гражданское общество. В открытом обществе не будет возможным установить семейное или клановое правление. На мою государственную деятельность в должности президента не может повлиять никто из моих близких и родных", - подчеркнул глава государства.

Напомним, Сооронбай Жээнбеков находится в Иссык-Кульской области с двухдневной рабочей поездкой, в рамках которой он встречается с жителями Тонского района.