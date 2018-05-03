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На площадь Ала-Тоо вернулись цветочные часы. Бишкекчане, не затопчите!

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ВБ

На центральной площади Ала-Тоо появилась цветочная композиция в виде часов. Посадкой растений занимаются сотрудники муниципального предприятия "Тазалык".

Теперь горожане и гости столицы могут узнать точное время по "цветочным часам". Также цветы посажены возле памятника Чингизу Айтматову и по всему периметру площади.

В работе над композицией использованы такие цветочные сорта, как агератум, сальвия и тагетис.

Мэрия города Бишкек убедительно просит бишкекчан и гостей столицы бережно относиться к труду муниципальных служб и создаваемой ими красоте.

От редакции отметим, что цветочные часы уже "устанавливались" на площади Ала-Тоо. К слову, это достаточно распространенный элемент урбанистического дизайна в европейских странах.

Главное, чтоб дорогие горожане и гости столицы не разнесли композицию в пух и прах.

URL: https://www.vb.kg/370622
Теги:
мэрия, Тазалык, Бишкек
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