Кыргызское Интернет Общество предложило строить Цифровой Шелковый путь

Председатель Кыргызского Интернет Общества (ISOC) Талант Султанов принял участие в Международном форуме "Цифровой диалог в Центральной Азии", организованном Кембриджским университетом в Астане. Форум объединил политиков и экспертов, представителей гражданского общества для обсуждения и разработки политик и норм для цифровой экономики в регионе. Цифровой диалог охватил такие темы, как цифровая экономика, кибербезопасность, электронное управление, электронное образование, "умные" города, доступ и связь.

В своем выступлении Талант Султанов рассказал о Национальной программе цифровой трансформации Кыргызской Республики "Таза Коом", которую кыргызстанское правительство запустило в прошлом году с целью борьбы с коррупцией, преодоления бедности и развития экономики. Он отметил, что в рамках "Таза Коом" при поддержке Всемирного банка реализуется проект "Цифровая Центральная и Южная Азия" (Digital CASA), который позволит доставить широкополосный интернет для всех жителей Кыргызстана.

Говоря о будущих проектах, Султанов отметил такие инициативы Кыргызского Интернет Общества (ISOC) по развитию интернета в Центральной Азии, как:

1. Строительство Центра обмена доступом в интернет "Digital Silk Road IXP", который позволит существенно снизить цену на интернет для жителей Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана, при этом увеличит скорость и улучшит качество интернета;

2. Предоставление беспроводного интернета для жителей отдаленных и горных регионов КР "Wireless for Communities";

3. Обеспечение контента для сельских школ и библиотек, не имеющих доступа в интернет "Билим Булагы".

Представитель ISOC призвал представителей стран Центральной Азии совместно строить Цифровой Шелковый Путь, который позволит региону стать одним из глобальных интернет-хабов.

В числе основных спикеров Форума выступили ректор Евразийского национального университета, профессор Ерлан Сыдыков и директор кембриджского Центрально-азиатского форума, профессор Сидхарт Саксена, директор по цифровым технологиям Международного финансового центра "Астана" Асель Жанасова, глава правительства цифровой экономики Узбекистана Сардор Мирахмедов, директор Департамента науки Кыргызского государственного технического университета Руслан Аскарбеков, заместитель директора электронного правительства Узбекистана Шухрат Каюмов, директор отдела общественной политики Facebook по Индии и странам Южной и Центральной Азии Анкхи Дас, вице-президент Академии наук Республики Таджикистан Хикмат Муминов и другие.