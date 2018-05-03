Погода по республике. Штормового предупреждения пока что нет

МЧС Кыргызстана поделилось прогнозом погоды на ближайшие дни.

4-5 мая в Иссык-Кульской, Нарынской областях и в предгорных районах Чуйской, Ошской, Жалал-Абадской областей дожди, грозы, в горных районах снег. В долинной зоне Чуйской, Ошской, Жалал-Абадской областей и в Баткенской, Таласской областях без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду, днем 5 мая в Нарынской области с усилением до 14 метров в секунду.

6 мая ночью без осадков, днем временами дожди, грозы, в горных районах снег. Ветер западный 4-9 метров в секунду, днем с усилением до 15-20 метров в секунду.

7 мая ночью на большей части территории кратковременные дожди, грозы, в горных районах снег. 7 мая днем в отдельных районах Ыссык-Кульской, Нарынской областей кратковременные дожди, грозы, в горных районах снег, по остальной территории без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду, 7 мая ночью в Ыссык-Кульской, Нарынской областях с порывами до 15-20 метров в секунду.

8 мая без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду.

9-10 мая без осадков. Повышение температуры воздуха.

Прогноз погоды по городу Бишкек на 4-6 мая

С 4 по 6 мая ночью без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду. 6 мая днем временами дождь, гроза. Ветер западный, 4-9 метров в секунду с усилением до 14 метров в секунду.

Прогноз погоды по городу Ош на 4-6 мая

4-5 мая и 6 мая ночью без осадков. 6 мая днем временами дождь, гроза. Ветер западный 4-9 метров в секунду.