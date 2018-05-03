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Добровольное гетто: от кого огораживаются бишкекчане?

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Андрей Заверухин, Оксана Гут

Столица сама себя превращает в гетто. Следуя правилу: мой дом – моя крепость, жители многоэтажек стали повально ограждать придомовые территории заборами. Дворы оцеплены, вход только для "избранных". Чужой не пройдет. За собственную безопасность можно быть спокойным.

Или наоборот?

В забаррикадированные дворы порой не могут попасть и пожарные, и бригады "Скорой". Последние уже несколько лет добиваются снятия решеток со столичных дворов. Мол, дайте беспрепятственно оказывать вам же помощь!

Увы, затворники непреклонны. Они уверены – придомовая территория их частная собственность. И закрывать ее они имеют полное право.

Имеют ли? Подробности в сюжете VB.KG.

URL: https://www.vb.kg/370625
Теги:
Бишкекглавархитектура, скорая помощь, пожар, безопасность, Бишкек
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