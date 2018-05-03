Добровольное гетто: от кого огораживаются бишкекчане?

Столица сама себя превращает в гетто. Следуя правилу: мой дом – моя крепость, жители многоэтажек стали повально ограждать придомовые территории заборами. Дворы оцеплены, вход только для "избранных". Чужой не пройдет. За собственную безопасность можно быть спокойным.

Или наоборот?

В забаррикадированные дворы порой не могут попасть и пожарные, и бригады "Скорой". Последние уже несколько лет добиваются снятия решеток со столичных дворов. Мол, дайте беспрепятственно оказывать вам же помощь!

Увы, затворники непреклонны. Они уверены – придомовая территория их частная собственность. И закрывать ее они имеют полное право.

Имеют ли? Подробности в сюжете VB.KG.