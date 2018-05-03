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ЮНИСЕФ призвал не публиковать данные детей, обвиняемых в преступлениях

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ВБ

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обеспокоен недавним публичным размещением фотографий, имен и личных данных несовершеннолетних, предположительно обвиняемых в некоторых преступлениях. Руководствуясь принципом соблюдения лучших интересов ребенка, которые отражены в Конституции КР и Конвенции ООН о правах ребенка, ЮНИСЕФ призывает власти и представителей средства массовой информации избегать нарушения конфиденциальности данных детей, находящихся в конфликте с законом.

Достоинство и права каждого ребенка должны соблюдаться при любых обстоятельствах. При проведении расследования и допросов особое внимание необходимо уделять обеспечению права каждого ребенка на неприкосновенность частной жизни и конфиденциальность личных данных несовершеннолетних правонарушителей.

ЮНИСЕФ призывает средства массовой информации не стигматизировать любого ребенка и избегать описаний, которые могут иметь отрицательные последствия для детей, включая дальнейший физический или психологический вред, или пожизненное насилие или дискриминацию со стороны их местных общин. Рекомендуется всегда менять имя и не показывать лицо ребенка, который идентифицируется как, в частности, обвиняемый или осужденный за преступление, говорится в обращении организации.

URL: https://www.vb.kg/370626
Теги:
дети, Токмак, преступление, ООН, СИЗО, ЮНИСЕФ
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