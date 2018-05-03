Суд избрал меру пресечения "беглецам" с ИВС Токмака

Накануне, 2 мая, суд избрал меру пресечения для трех подростков, сбежавших с ИВС г. Токмак. Трое подростков на время следствия будут находиться в воспитательно-трудовой колонии № 14 в селе Вознесеновка. Об этом VB.KG сообщили в ГУВД Чуйской области.

По данным ведомства, в ВТК № 14 задержанные пробудут 2 месяца, если следствие не затянется.

Напомним, утром 1 мая из ИВС Токмака совершили побег трое подозреваемых за различные преступления:

Один из них был задержан по подозрению в убийстве, другой - в краже, третий - в угоне.

По факту побега было возбуждено уголовное дело по статье 336 УК КР, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Однако окончательное решение по результатам следствия вынесет суд.