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В эталонной лаборатории при Минэкономе разработана новая методика

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Специалистами эталонной лаборатории температуры Центра по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики Кыргызской Республики была разработана Методика калибровки термометров сопротивления методом непосредственного сличения.

Метод непосредственного сличения в термостатах широко применяется в лабораториях большинства стран мира в таких региональных метрологических организациях, как ЕВРАМЕТ и АПМП, но в региональной метрологической организации КООМЕТ, членом которой является Кыргызстан, до сих пор не имел применения. Лидирующие позиции в этой организации имели такие страны, как Россия, Беларусь, Украина, которые использовали другой, более сложный и дорогостоящий метод реперных точек.

Данная Методика разработана на основе международных документов и содержит последовательность выполнения измерений и расчет неопределенности измерений для метрологических органов, имеющих жидкостные, сухоблочные и флюидные термостаты. Разработанная специалистами ЦСМ при МЭ КР Методика была предложена членам региональной метрологической организации КООМЕТ.

Национальные Метрологические Институты (НМИ) Молдовы, Азербайджана, Грузии, Боснии и Герцеговины, Кубы, имеющие аналогичное оснащение, проявили большой интерес к данной методике. Метод непосредственного сличения в термостатах является более простым и экономичным и предоставляет возможность участия в сличениях термометров сопротивления и сравнении результатов этих измерений.

Методика утверждена в виде Рекомендации КООМЕТ "Калибровка термометров сопротивления методом непосредственного сличения" в ходе работы 28-го заседания Комитета КООМЕТ в части публикаций КООМЕТ 12 апреля 2018 года в г. Сараево, Босния и Герцеговина.

Текст Рекомендации будет размещен на сайте КООМЕТ и официально доступен для общего пользования всеми странами-членами КООМЕТ.

URL: https://www.vb.kg/370630
Теги:
Кыргызстан, Министерство экономики
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