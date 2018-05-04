В Бишкеке "хлопнули" парочку игорных заведений

Сотрудниками УВД Первомайского района выявлено несколько заведений с организованной игорной деятельностью.

27 апреля, по поступившему в УВД Первомайского района сообщению, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в центре столицы установлено, что в одном из заведений организована букмекерская контора, где посетители ежедневно имеют возможность совершать ставки на спортивные события, сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Посетители данного заведения подтвердили, что делают ставки посредством электронных кошельков, которые пополняют в этом же заведении.

При дальнейших оперативно-розыскных мероприятиях 1 мая сотрудниками УВД Первомайского района установлено, что ещё в 5 заведениях посетители производят пополнение и оплату услуг на участие в инвестиционных интернет-сделках в биржевых фондах с моментальной выплатой. Во всех заведениях установлены компьютеры администратора, мониторы и терминалы для совершения ставок.

Материалы по выявленным заведениям зарегистрированы в УВД Первомайского района. Собранные материалы направлены в прокуратуру Первомайского района для дачи юридической оценки и дальнейшей передачи по подследственности в Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики.