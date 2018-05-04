Погода
$ 68.74 - 69.00
€ 82.14 - 83.24

В Бишкеке "хлопнули" парочку игорных заведений

232  0
ВБ

Сотрудниками УВД Первомайского района выявлено несколько заведений с организованной игорной деятельностью.

27 апреля, по поступившему в УВД Первомайского района сообщению, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в центре столицы установлено, что в одном из заведений организована букмекерская контора, где посетители ежедневно имеют возможность совершать ставки на спортивные события, сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

Посетители данного заведения подтвердили, что делают ставки посредством электронных кошельков, которые пополняют в этом же заведении.

При дальнейших оперативно-розыскных мероприятиях 1 мая сотрудниками УВД Первомайского района установлено, что ещё в 5 заведениях посетители производят пополнение и оплату услуг на участие в инвестиционных интернет-сделках в биржевых фондах с моментальной выплатой. Во всех заведениях установлены компьютеры администратора, мониторы и терминалы для совершения ставок.

Материалы по выявленным заведениям зарегистрированы в УВД Первомайского района. Собранные материалы направлены в прокуратуру Первомайского района для дачи юридической оценки и дальнейшей передачи по подследственности в Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики.

URL: https://www.vb.kg/370635
Теги:
казино, Бишкек
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  