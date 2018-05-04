За что Тюлеев неоднократно просил прощения у Атамбаева?

Представители лидера СДПК Алмазбека Атамбаева распространили весьма любопытные сведения по поводу взаимоотношений экс-главы государства и бывшего парламентария Наримана Тюлеева.

В сообщении говорится, в частности, следующее:

"В связи с очередными ошибочными, а возможно, и провокационными заявлениями отдельных людей сообщаем, что Нариман Тюлеев неоднократно просил прощения у Алмазбека Атамбаева в своих письменных обращениях. Одно из них прилагается к данному материалу.

И никаких требований к Тюлееву принести извинения Атамбаев никогда не предъявлял. Соответственно, и не ждал этих извинений от осужденного за должностные преступления.

Вчера, 3 мая, в ряде СМИ появились сообщения со ссылкой на пенсионера из Нарынской области С.Чолуева о том, что в свое время Алмазбек Шаршенович якобы готов был помочь Нариману Ташболотовичу избежать уголовного наказания в случае, если последний попросит прощения у президента страны.

К сожалению, сам Тюлеев не опровергает эту ложь. Возможно, с целью инициировать волну пересмотров судебных решений и использовать ее в своих целях. Впрочем, новый разворот позиции Наримана Тюлеева на 180 градусов никого не должен удивлять. Многие помнят, что в своей "прошлой" жизни Нариман Ташболотович называл отцом ("атаке") Курманбека Бакиева. При живом родном отце".

Любопытно, найдется ли что ответить на это Тюлееву? Будем наблюдать.