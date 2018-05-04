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Президент дал старт проекту реконструкции ирригационной системы страны

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ВБ

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков дал старт реализации проекта "Реконструкции ирригационной системы Кыргызской Республики" в рамках рабочей поездки в Иссык-Кульскую область, сообщает Отдел информационной политики АПКР.

На реализацию этого проекта направлены 32 млн долларов США, выделенные в виде гранта Китайской Народной Республикой для строительства 6 водохозяйственных объектов.

Проектом предусмотрены реконструкция и строительство водохозяйственных объектов в Иссык-Кульской, Баткенской, Таласской и Чуйской областях.

После их ввода в эксплуатацию будет введено 5410 гектаров новых орошаемых земель, повышена водообеспеченность на площади 22100 гектаров.

В целом реализация проекта позволит создать рабочие места 40 тысячам сельских жителей по всей республике.

В перечень водохозяйственных объектов, включенных в государственную программу развития ирригации Кыргызской Республики на 2017-2026 годы, вошел объект по реконструкции канала Ак-Олон Тонского района Иссык-Кульской области.

Глава государства ознакомился с проектом реконструкции Ак-Олонского канала Тонского района, которым предусмотрено строительство головного водозаборного сооружения, 16,5 км магистрального и 11,2 км внутрихозяйственных каналов.

После завершения строительства объекта "Реконструкция головного водозаборного сооружения и магистрального канала Ак-Олон Тонского района Иссык-Кульской области" будет введено в эксплуатацию 516 гектаров новых земель, также будет повышена водообеспеченность на площади 3565 гектаров.

Проект, стоимость которого составляет около 500 млн сомов, планируется завершить к 2021 году.

URL: https://www.vb.kg/370650
Теги:
ирригация, Иссык-Кульская область, президент, Сооронбай Жээнбеков
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