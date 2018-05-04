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Жээнбеков: Моя обязанность - улучшение жизни людей!

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ВБ

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 4 мая, в рамках двухдневной рабочей поездки в Иссык-Кульскую область встретился с жителями Иссык-Кульского района, сообщает отдел информационной политики АПКР.

Глава государства рассказал о приоритетах своей президентской деятельности, в число которых входит и внешняя политика страны.

"Ближний сосед лучше дальней родни", неспроста говорят у нас в народе. Вступив в президентскую должность, я много времени уделял работе по укреплению отношений с соседними государствами. Как вы знаете, первый мой визит был в Российскую Федерацию, сотрудничество с Россией и государствами-членами ЕАЭС является приоритетным направлением нашей внешней политики", - отметил Жээнбеков.

Он рассказал иссыккульцам о встречах и укреплении отношений с Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, о своих зарубежных визитах в Турцию и институты Евросоюза, а также о запланированном в ближайшее время визите в Китайскую Народную Республику.

Кроме этого глава государства остановился на целях и задачах Указа по объявлению 2018 года Годом развития регионов.

"Моя основная обязанность как президента – это укрепление государственности, улучшение жизни народа", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, приоритетными задачами Указа (об объявлении 2018 Годом развития регионов - ред.) являются обеспечение населения чистой водой, развитие системы ирригации, строительство перерабатывающих предприятий в регионах, сокращение миграции.

"Наша экологически чистая сельхозпродукция вне конкуренции на внешних рынках. Мы должны перерабатывать нашу продукцию в соответствии с требованиями внешних рынков. Ни одна сельхозпродукция наших фермеров не должна остаться непереработанной", - отметил президент.

Он добавил, что все ресурсы финансовых институтов, таких как Российско-Кыргызский фонд развития, РСК-банк, Айыл-банк, Гарантийный фонд, будут направлены на развитие регионов и предпринимательства в селах.

URL: https://www.vb.kg/370652
Теги:
ирригация, Иссык-Кульская область, сельское хозяйство, ЕАЭС, Сооронбай Жээнбеков
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