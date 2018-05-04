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Страхование в Кыргызстане развивается "со скрипом"

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ВБ

Состоялось ежегодное собрание Кыргызской Ассоциации Страховщиков (КАС). На собрании было отмечено, что в течение 2017 года рынок страхования развивался поступательно, рост объемов страхования составил 12,5 %. Увеличились доли страхования ответственности, обязательного страхования и личного страхования при сокращении доли страхования имущества, что свидетельствует о большей дифференциации рынка.

Проводилась работа по допуску к обязательному страхованию жилья частных страховых компаний, по практической реализации законов об обязательном страховании ответственности перевозчиков пассажиров и перевозчиков опасных грузов – законов, которые не работали с 2010 года.

Вместе с тем было отмечено, что страхование в стране отстает от мировых уровней многократно. Если в развитых странах объемы страхования составляют 7-14 % к ВВП, то у нас – только 0,2 %, если в расчете на одного человека в развитых странах приходится 2000-5500 долларов, то в Кыргызстане – 2,4 доллара, хотя разница в ВВП на душу населения гораздо меньше.

Все это свидетельствует о еще слабом развитии страхования в стране, о необходимости и возможности развития этого инструмента социальной защиты населения от непредвиденных обстоятельств, привлечения дополнительных огромных инвестиций внутри страны.

Перед членами Ассоциации поставлены задачи активизации работы с населением, предприятиями и организациями по разъяснению сути и важности развития страхования, в том числе страхования жилья, автогражданской ответственности и других.

URL: https://www.vb.kg/370653
Теги:
ВВП, страхование
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