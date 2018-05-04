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Согласится ли Тюлеев на графологическую экспертизу? СДПК не против

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Марина Осипова

Напомним, как уже ранее писала "Вечерка", сначала представители Атамбаева заявили, что Тюлеев неоднократно приносил бывшему президенту свои извинения, хотя об этом его никто не просил. Собственно, мол, Алмазбек Шаршенович этого и не ждал. Более того, было приложено письмо, якобы написанное Нариманом Ташболотовичем, где тот приносит извинения Атамбаеву.

Тюлеев отмалчиваться не стал и заявил в свою очередь, что это письмо - фальшивка. И сказал, что готов пройти графологическую экспертизу.

Только что "Вечерке" дали свой ответ представители лидера СДПК - они не против проведения экспертизы.

"Подписи, как видим, идентичные, а это главное и наталкивает на мысль о том, что оба письма (выставленные нами и самим Тюлеевым) подписывал сам Тюлеев. Оригиналы писем, адресованных Атамбаеву, сохранились у адресата, и в случае необходимости мы можем посодействовать в направлении их на графологическую экспертизу", - говорится в ответе Тюлееву.

Ну теперь интрига в том, согласится ли на деле, а не на словах Тюлеев на эту самую графологическую экспертизу? В любом случае, предлагаем и представителям экс-президента, и его политическому оппоненту поскорее решить вопросы между собой. В противном случае они оба и этот "обмен любезностями" общественности скоро станут совсем неинтересны.

URL: https://www.vb.kg/370656
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Нариман Тюлеев, президент, экспертиза, мэр, СДПК
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