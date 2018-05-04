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Чудовищная смерть во время селфи - камера запечатлела гибель двух девушек

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ВБ

Группа девушек собралась возле реки, по имеющейся информации, в Таджикистане. Все было хорошо, пока двое из них не решили сделать селфи прямо на берегу.

Одна секунда, и бурное течение реки унесло два тела. Никто из находящихся на берегу не смог им помочь. Видео трагедии набирает обороты в сети Интернет.

Дорогие читатели VB.KG, уже начался сезон выходных на природе, и, конечно же, в горах, на берегу рек. Пожалуйста, соблюдайте правила безопасности. К сожалению, и в Кыргызстане нередки трагические случаи во время отдыха.

Берегите себя!

URL: https://www.vb.kg/370657
Теги:
Таджикистан, чрезвычайные ситуации, селфи
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