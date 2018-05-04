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Может, после слов президента на Иссык-Куле уберут мусор?

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ВБ

"Озеро Иссык-Куль - это не только объект для бизнеса или зарабатывания денег. В первую очередь, это бесценная жемчужина нашей страны, мы все должны его беречь!" - подчеркнул президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 4 мая, во время встречи с жителями Иссык-Кульского района в рамках двухдневной рабочей поездки в Иссык-Кульскую область, сообщает отдел информполитики АПКР.

Глава государства отметил, что в работе по сохранению экологии Иссык-Куля активное участие принимают гражданские активисты и волонтеры.

"Я призываю всех бережно относиться к Иссык-Кулю, обратить особое внимание на сохранение его экологии! Да, в сфере туризма местные жители зарабатывают себе на хлеб, но мы не должны забывать, что озеро в первую очередь это не только объект для бизнеса или зарабатывания денег, это бесценная жемчужина нашей страны! Поэтому в первую очередь местные жители, затем и туристы – все мы не должны быть равнодушными к экологической ситуации на Иссык-Куле и делать все возможное для ее сохранения", - подчеркнул глава государства.

Вместе с этим президент Сооронбай Жээнбеков отметил важность развития инфраструктуры, строительства дорог, улучшения сервиса и обслуживания в сфере развития туризма.

Может быть, после визита президента и местные власти, и представители бизнеса, да и жители начнут все же соблюдать экологические и административные нормы, касающиеся выброса мусора? Потому что до сих пор ситуация на побережье была ужасной. И буквально за пару дней до начала рабочей поездки Жээнбекова по Иссык-Кульской области в Сети появились вот эти фотографии мусорной свалки в Чолпон-Ате.

URL: https://www.vb.kg/370660
Теги:
Иссык-Кульская область, мусор, президент, экология, Сооронбай Жээнбеков
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