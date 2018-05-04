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В столице прошел митинг-реквием в честь Дня Победы в ВОВ

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ВБ

4 мая в парке Победы имени Даира Асанова прошел митинг-реквием в память о погибших и в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Глава столичного муниципалитета Албек Ибраимов поздравил всех с наступающим Днем Победы и пожелал всем здоровья, благополучия и мирного неба над головой.

Почтить память героев пришли ветераны, блокадники Ленинграда, горожане, вице-мэр столицы Айгуль Рыскулова, глава Октябрьского района Ренат Айтымбетов, посол Российской Федерации в Кыргызстане Андрей Крутько, председатель Кыргызского общества блокадников Ленинграда Анна Кутанова, учащиеся школ района и курсанты военного училища имени Героя Советского Союза Даира Асанова.

Участники митинга-реквиема почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу блокадников Ленинграда. Для горожан был организован праздничный концерт.

URL: https://www.vb.kg/370667
Теги:
9 Мая, ветераны, ВОВ, Албек Ибраимов, Айгуль Рыскулова, Андрей Крутько, мэрия
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