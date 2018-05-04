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Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц Минюста

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ВБ

Генеральной прокуратурой КР возбуждено уголовное дело в отношении отдельных должностных лиц Министерства юстиции КР и иных лиц по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением), 307 (незаконное использование служебного положения при осуществлении приватизации, налоговой, таможенной или лицензионно-разрешительной деятельности) и 350 (подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков) УК КР по факту незаконной выдачи лицензии на право занятия частной нотариальной деятельностью.

Установлено, что ответственные должностные лица Министерства юстиции КР на основании подложной трудовой книжки с записью якобы о наличии у гражданина Б.З. трудовой деятельности в качестве помощника частного нотариуса, в нарушение требований Закона "О нотариате" выдали лицензию на право занятия частной нотариальной деятельностью, т.е. без фактического трехлетнего стажа работы по юридической специальности.

Более того, норма, предусматривающая должность помощника нотариуса, была признана утратившей силу согласно внесенным изменениям и дополнениям в вышеупомянутый Закон.

Также генпрокуратурой возбуждено уголовное дело по аналогичному факту незаконной выдачи лицензии гражданину К.У. на право занятия частной нотариальной деятельностью.

Уголовное дело передано в соответствующий следственный орган для организации дальнейшего расследования.

URL: https://www.vb.kg/370669
Теги:
Генеральная прокуратура, Министерство юстиции, нотариус, уголовная ответственность, Уголовный кодекс
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