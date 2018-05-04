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У Яндекс.Такси появился конкурент в Кыргызстане

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Марина Осипова

Тема о качестве работы служб такси - особо болезненна для бишкекчан. Соцсети и форумы буквально завалены жалобами на водителей. То обманывают с расчетами, то хамят. Это основные причины критики. Не считая недовольства состоянием салона машины и самого авто.

О том, что ситуация теперь изменится, сначала заявил сервис Яндекс.Такси. Единственное, что изменилось - машин, которые приезжают по заказу через эту службу, действительно много. Но и жалоб меньше не стало.

Сможет ли переломить ситуацию новый сервис "Максим", о выходе которого на кыргызстанский рынок сегодня заявили представители компании?

Они утверждают, что "цена поездки известна сразу после указания маршрута. Она не зависит от дорожной ситуации и не изменится в конце пути. Благодаря этому пассажиры всегда знают, сколько будет стоить поездка, и могут планировать расходы на такси". Яндекс.Такси, к слову, предлагают то же самое. Но, не всегда заявленная цифра и конечная совпадают.

"Заказы по телефону принимают профессиональные операторы. К ним всегда можно обратиться с вопросом, оставить отзыв о работе сервиса. При онлайн-заказе доступен расширенный функционал сервиса. Например, можно смотреть на карте местоположение такси, делиться маршрутом поездки с другими людьми, повторять заказы из истории, связаться с водителем в чате. Круглосуточная поддержка позволяет людям быстро получить помощь", - это, конечно, интересные фишки. Но вряд ли ими будет пользоваться большинство.

"Заказы выполняют партнеры сервиса, которые работают с приложением Taxsee Diver (тут в релизе компании допущена ошибка. На самом деле - Taxi Driver. Но "Водолаз Такси" - тоже хорошо - ред.). Оно показывает заказы по районам города и позволяет выполнять ближайшие из них. Сейчас среднее время подачи автомобиля составляет 10 минут. По мере развития сервис сократит этот показатель в 2 раза", - будем проверять.

- "Максим" уже 15 лет создает программное обеспечение и методики, которые улучшают взаимодействие пассажиров и водителей, повышают эффективность использования автомобилей и всех процессов пассажирских и грузовых перевозок. Наши технологии в десяти странах помогают разгрузить дороги мегаполисов и связать жителей малых городов. Мы рады применить свой опыт улучшения транспортной мобильности жителей и в Киргизии, - говорит директор по региональному развитию сервиса "Максим" Алексей Маркин.

Представители сервиса надеются лучше понять потребности рынка Кыргызстана и оптимально настроить сервис. Вскоре планируется начать работу и в других городах страны.

"Помимо Киргизии сервис "Максим" работает в России, на Украине, в Казахстане, Беларуси, Болгарии, Грузии, Азербайджане, Таджикистане, Италии. В планах - выйти на рынки стран Европы, Азии, Ближнего и Дальнего Востока, а также Южной Америки", - говорится в сообщении.

Ну, раз опыт и география сервиса такие впечатляющие, посмотрим отзывы тех, кто уже столкнулся с "Максим":

URL: https://www.vb.kg/370680
Теги:
дороги, транспорт, Бишкек
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Комментарии
Болоьбек
04.05.2018, 20:13

Нет ничего глупее,чем рытаться улучшить работу водителей,которые зависят от службы такси только по заказам. Ведь все ,почти все,водители такси работают на своих машинах. И если оператор начинает "выпендриваться",то водитель просто напросто уходит к другому оператору. Чай их в Бишкеке уйма. На худой конец ьакстст работает с "пятачка". Чтобы был порядок,надо образовывать или создать таксомоторные парки,где водители будут трудится на автоиашине таксопарка,и где будут также трудиться автослесаря,мойшики, диспетчера,и так далее. Нужен рычаг воздействия на водителя,а иначе ничего порядочного не будет.

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