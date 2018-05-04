У Яндекс.Такси появился конкурент в Кыргызстане

Тема о качестве работы служб такси - особо болезненна для бишкекчан. Соцсети и форумы буквально завалены жалобами на водителей. То обманывают с расчетами, то хамят. Это основные причины критики. Не считая недовольства состоянием салона машины и самого авто.

О том, что ситуация теперь изменится, сначала заявил сервис Яндекс.Такси. Единственное, что изменилось - машин, которые приезжают по заказу через эту службу, действительно много. Но и жалоб меньше не стало.

Сможет ли переломить ситуацию новый сервис "Максим", о выходе которого на кыргызстанский рынок сегодня заявили представители компании?

Они утверждают, что "цена поездки известна сразу после указания маршрута. Она не зависит от дорожной ситуации и не изменится в конце пути. Благодаря этому пассажиры всегда знают, сколько будет стоить поездка, и могут планировать расходы на такси". Яндекс.Такси, к слову, предлагают то же самое. Но, не всегда заявленная цифра и конечная совпадают.

"Заказы по телефону принимают профессиональные операторы. К ним всегда можно обратиться с вопросом, оставить отзыв о работе сервиса. При онлайн-заказе доступен расширенный функционал сервиса. Например, можно смотреть на карте местоположение такси, делиться маршрутом поездки с другими людьми, повторять заказы из истории, связаться с водителем в чате. Круглосуточная поддержка позволяет людям быстро получить помощь", - это, конечно, интересные фишки. Но вряд ли ими будет пользоваться большинство.

"Заказы выполняют партнеры сервиса, которые работают с приложением Taxsee Diver (тут в релизе компании допущена ошибка. На самом деле - Taxi Driver. Но "Водолаз Такси" - тоже хорошо - ред.). Оно показывает заказы по районам города и позволяет выполнять ближайшие из них. Сейчас среднее время подачи автомобиля составляет 10 минут. По мере развития сервис сократит этот показатель в 2 раза", - будем проверять.

- "Максим" уже 15 лет создает программное обеспечение и методики, которые улучшают взаимодействие пассажиров и водителей, повышают эффективность использования автомобилей и всех процессов пассажирских и грузовых перевозок. Наши технологии в десяти странах помогают разгрузить дороги мегаполисов и связать жителей малых городов. Мы рады применить свой опыт улучшения транспортной мобильности жителей и в Киргизии, - говорит директор по региональному развитию сервиса "Максим" Алексей Маркин.

Представители сервиса надеются лучше понять потребности рынка Кыргызстана и оптимально настроить сервис. Вскоре планируется начать работу и в других городах страны.

"Помимо Киргизии сервис "Максим" работает в России, на Украине, в Казахстане, Беларуси, Болгарии, Грузии, Азербайджане, Таджикистане, Италии. В планах - выйти на рынки стран Европы, Азии, Ближнего и Дальнего Востока, а также Южной Америки", - говорится в сообщении.

Ну, раз опыт и география сервиса такие впечатляющие, посмотрим отзывы тех, кто уже столкнулся с "Максим":