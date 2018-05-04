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Кулматов опять "поднял" таможню - показатели сборов растут

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ВБ

На I квартал 2018 года прогноз установлен в размере 7,7 млрд. сом, в сравнении с I кварталом 2017 года темп роста составил 122,4% или больше на 1,4 млрд. сом. Таможенная служба обеспечила поступление таможенных платежей в сумме 9,4 млрд. сом, что составило 121,7% к прогнозным показателям или собрано на 1,7 млрд. сомов больше.

По сравнению с I кварталом 2017 года поступление таможенных платежей увеличилось на 49,0% или на 3,1 млрд. сом больше.

На апрель 2018 года прогноз установлен в размере 3,5 млрд. сом, в сравнении с апрелем 2017 года темп роста составил 124,7% или больше на 698,1 млн. сом. При этом таможенная служба обеспечила поступление таможенных платежей в сумме 3,5 млрд. сом, что составило 100,1% к прогнозным показателям, или собрано на 3,5 млн. сом больше.

По сравнению с апрелем 2017 года поступление таможенных платежей увеличилось на 24,8% или на 701,6 млн. сом больше.

На январь-апрель 2018 года прогноз установлен в размере 11,2 млрд. сом, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года прогноз установлен с темпом роста 123,2% или больше на 2,1 млрд. сом.

За январь-апрель 2018 года таможенная служба обеспечила поступление таможенных платежей в сумме 12,9 млрд. сом, что составило 114,9% к прогнозным показателям или собрано на 1,7 млрд. сом больше, в сравнении с прошлым годом поступление таможенных платежей увеличилось на 41,5% или собрано на 3,8 млрд. сом больше.

От редакции напомним, что после четырехлетней работы на других ответственных государственных должностях, в декабре 2017 на пост председателя Государственной таможенной службы КР при Правительстве КР вернулся Кубанычбек Кулматов.

URL: https://www.vb.kg/370691
Теги:
ГТС, Кубанычбек Кулматов
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