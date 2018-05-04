Жээнбеков: Снисхождения не будет ни для родных, ни для друзей!

Президент Сооронбай Жээнбеков: Борьба с коррупцией в государственной системе будет усилена

"Борьба с коррупцией в государственной системе будет усилена", - заявил Сооронбай Жээнбеков сегодня, 4 мая во время встречи с жителями Иссык-Кульского района в рамках двухдневной рабочей поездки в Иссык-Кульскую область.

Президент отметил, что борьба с коррупцией была и остается самым приоритетным направлением его президентской деятельности, сообщает Отдел информполитики АПКР.

"Те, кто находится на государственной должности, сами должны быть честными и чистыми перед народом. В противном случае невозможно побороть коррупцию. Борьба с коррупцией будет усилена в правоохранительных органах, судебной системе, сферах образования и здравоохранения. Усилится во всех ветвях власти, особенно в структурах, оказывающих государственные услуги", - подчеркнул Жээнбеков.

Он отметил, что эта работа обязательно будет доведена до конца. "Процесс уже начался – я не буду оглядываться назад. Не будет снисхождения - ни для близких, ни для родных, ни для друзей. Все будут равны перед законом в борьбе с коррупцией, не то мы не сможем ее победить", - отметил Президент.

Он привел в пример эпизод из истории Китая, когда один из его правителей был обеспокоен усилившимся воровством в стране и спросил совета у Конфуция. Конфуций ответил: "Коль сами будете скромны в желаниях, не согласятся воровать и за награду".

"Президент страны, руководители всех ветвей власти, в том числе областного, районного, сельского значения должны быть чисты. Если мы не будем замешаны в коррупционных деяниях, то и общество будет чистым. Я обращаюсь также к кыргызстанцам - президент в одиночку не сможет побороть коррупцию, борьба с ней должна быть общенациональной и только вместе мы сможем ее искоренить", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что в скором времени также ожидается его встреча с гражданским сектором, с которым будут обсуждены вопросы и основные направления борьбы с коррупцией.