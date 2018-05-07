Ни машин, ни денег… Милиция задержала подозреваемого в мошенничестве

В милицию от гражданина поступило заявление по факту мошенничества. В своем заявлении он указал, что в марте месяце 2018 года парень по имени "Э" взял денежные средства в сумме 44 250 долларов США, чтобы на эти деньги по выгодной цене приобрести для потерпевшего три автомашины марки "LX470" из Казахстана. И ни машин, ни денег.

По данному факту следственной службой УВД Первомайского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 "МОШЕННИЧЕСТВО" УК КР, поясняет пресс-служба ГУВД г.Бишкек.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УВД Первомайского района задержали подозреваемого, им оказался: Р.Э., 1989 г.р.

В ходе следствия стало известно, что данный факт оказался не единичным. С аналогичным заявлением обратились еще 10 граждан, которые также просят принять меры в отношении вышеуказанного гражданина.

В настоящее время установлено, что подозреваемый имеет причастность к более чем 30 аналогичным преступлениям.

На основании статьи подозреваемый задержан в порядке ст.94 УПК КР. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Граждан, которые пострадали от преступных действий подозреваемого лица, просим сообщить в УВД Первомайского района или по телефонам: 0(551) 102-236, 0(555) 600-689, 0(551) 102-808, 0(553) 21-44-21.