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62 тонны капусты и лука из Кыргызстана не пустили в Россию

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ВБ

62,1 тонны кыргызстанской подкарантинной продукции и 20,1 тонны подкарантинной продукции происхождением из Республики Казахстан задержали инспекторы Управления Россельхознадзора по Новосибирской области на фитосанитарном контрольном посту "Карасук" в минувшие праздничные выходные дни. Партии продукции высокого фитосанитарного риска следовали автомобильным транспортом с территории республик Казахстан и Кыргызстан для реализации на рынках Новосибирска и Красноярска.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что 21,8 тонн репчатого лука и 20 тонн пекинской капусты происхождением из Республики Кыргызстан перевозились с недостоверной маркировкой на грузе. Кроме того, партия казахстанского репчатого лука весом 20 тонн и партия кыргызстанской белокочанной капусты весом 20,3 тонны перевозились в отсутствие маркировок, которые должны содержать достоверную информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере и/или реэкспортере. А 100 кг казахстанского ячменя продовольственного перевозились в отсутствие фитосанитарного сертификата.

В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз всей продукции высокого фитосанитарного риска на территорию Российской Федерации был запрещен. Все грузы возвращены отправителям в Республики Казахстан и Кыргызстан.

URL: https://www.vb.kg/370705
Теги:
Казахстан, Россия, сельское хозяйство, Кыргызстан
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