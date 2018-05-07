Лайфхак от узбекистанца, как попасть в руки к чекистам Кыргызстана

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 06 мая 2018 года пограничники КПП "Ак-Кыя-автодорожный" управления ГПС КР по Баткенской области задержали кыргызстанца за попытку незаконного провоза через кыргызско-узбекскую границу гражданина РУз.

При проверке транспортного средства марки "Hyundai Starex", принадлежащего гражданину Кыргызской Республики К.А., 1987 г.р., в багажнике был обнаружен гражданин Узбекистана, который без прохождения паспортного контроля пытался попасть на территорию Кыргызстана. В ходе опроса выяснилось, что у гражданина РУз отсутствовали документы для пересечения госграницы.

После оформления соответствующих документов задержанные граждане КР и РУз были переданы сотрудникам территориального подразделения УГКНБ КР.

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