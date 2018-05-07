В компании MegaCom поздравили ветеранов ВОВ

В преддверии празднования 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне герои, подарившие нам чистое небо и светлое будущее, принимают поздравления. Ветеранов войны и тружеников тыла чествовали в компании MegaCom.

В праздничном мероприятии были задействованы сотрудники мобильного оператора связи. Они тепло встречали ветеранов, дарили цветы и своими силами подготовили творческие номера для дорогих гостей. По состоянию здоровья многие приглашенные не смогли прийти, мероприятие посетили их ближайшие родственники. Другим ветеранам организовано адресное поздравление от компании.

После официальной части ветеранов ждал праздничный обед. Будучи социально ответственной компанией, MegaCom на постоянной основе поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, блокадников Ленинграда, узников концлагерей и оказывает поддержку в виде единовременной денежной выплаты из собственных средств.

"Кроме этого, ежегодно MegaCom запускает благотворительный марафон "Великая Победа", в котором активное участие принимают наши абоненты. Благодаря их отзывчивости и неравнодушию каждый год удается собрать значительные денежные средства, которые равномерно распределяются среди героев войны", - отметил генеральный директор компании MegaCom Азат Базаркулов.

Благотворительная акция "Великая Победа" еще продолжается, все желающие могут принять в ней участие. С итогами акций прошлых лет можно ознакомиться на официальном сайте компании.

В завершение праздничного мероприятия было сделано общее фото с героями войны, в их адрес были сказаны искренние слова благодарности за стойкость, непоколебимую веру в победу и наше светлое будущее.