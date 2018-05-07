Отличная идея! В РФ введут налог на мангалы и одноразовую посуду

С 2019 года в России могут ввести налог на одноразовую посуду и мангалы. Об этом со ссылкой на спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова сообщает РИА Новости.

Введение налога, говорит Иванов, объясняется тем, что люди покупают одноразовые жаровни, едут на природу и оставляют их.

"Надо вводить экологический сбор с производителей на подобные одноразовые вещи", – об этом чиновник заявил на открытии экологической акции "Чистый берег" в Ленинградской области.

Также он назвал не только опасным, но и бесполезным занятием сжигание травы на дачных участках. "От пала травы новая трава лучше не растет. И этот миф надо изживать", - подчеркнул спецпредставитель президента.