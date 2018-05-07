Четвертая инаугурация Путина. Что нового?

Впервые Путин стал президентом РФ в 2000 году, а в 2004-м его переизбрали на новый срок. В 2008-м он назначен премьер-министром России.

С 2012 года - Путин вновь президент, но срок его работы уже продлен до шести лет. В этом году он побил собственный рекорд – за него проголосовали более 56,4 миллиона избирателей.

Таким образом церемония инаугурации станет для Владимира Путина четвертой в его политической карьере. Впервые он вступит в должность президента холостяком.

Список гостей

На инаугурации обязательно присутствуют члены правительства, депутаты Думы и Совета Федерации, руководители администрации президента, судьи Конституционного суда, дипломатический корпус.

Среди приглашенных на церемонию все сопредседатели избирательного штаба Путина, олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук, режиссер Карен Шахназаров, музыкант Юрий Башмет, бывший мэр Москвы Юрий Лужков и супруга первого президента России Наина Ельцина.

Как писали российские СМИ ранее, ожидается присутствие бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Так же ожидается приезд голливудского актера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера.

Кортеж

В центре Москвы будет ограничено движение: с 9.00 до 15.00. Движение на некоторых участках улиц будет полностью перекрыто.

И это несмотря на то, что инаугурация может пройти без традиционного проезда президентского кортежа по Москве.

Сценарий инаугурации

Церемония инаугурации станет седьмой в истории современной России, по сложившейся традиции она пройдет в парадной резиденции главы государства - Большом Кремлевском дворце. Сценарий инаугурации был первоначально разработан еще для вступления в должность первого президента России Бориса Ельцина. Существенных изменений с того времени не вносилось, пишут РИА Новости.

Владимир Путин с первым ударом курантов под торжественную музыку поднимается к трибуне, где держа правую руку на конституции произносит текст присяги:

"Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу".

Все, председатель Конституционного суда объявляет о вступлении президента в должность и вручает ему символы власти.

Завершается церемония на Соборной площади 30-ю торжественными залпами холостыми зарядами из артиллерийских орудий.

Атрибуты власти

Путину передаются символы президентской власти – президентский знак (Центральная фигура Знака - большой крест ордена "За заслуги перед Отечеством". Крест в поперечине имеет длину шесть сантиметров и выполнен из чистого золота самой высокой пробы, здесь же имеется так называемая стандартная орденская цепь, состоящая из 17 звеньев: девять звеньев - это изображение государственного герба и восемь медальонов с девизом ордена ("Польза, честь, слава")., специальный экземпляр текста Конституции, на котором приносится присяга и штандарт. Последний будет "следовать" за главой государства в поездках. Знак ранее возлагался на плечи президента, но теперь является лишь атрибутом церемонии.

Отныне с Путиным всегда будет и т.н. "ядерный чемоданчик".

Также в распоряжении вновь избранного главы государства Ил-96, Ту-214, два самолета Falcon и набор вертолетов Ми. Все воздушные суда оборудованы необходимыми системами безопасности "главного пассажира" и оснащены самым современным оборудованием.