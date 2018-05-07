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400 телефонов Mi и 5 скутеров пытались незаконно ввезти через "Манас"

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ВБ

В международном аэропорту "Манас" пресечена попытка незаконного ввоза мобильных телефонов марки "Mi" и электрических скутеров, сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы при ПКР.

Количество задержанного товара – 400 мобильных телефонов и пять электрических скутеров.

Общая стоимость неуплаченных таможенных платежей – около 300 000 сом.

ГТС при ПКР продолжает активные оперативно-розыскные мероприятия по пресечению фактов незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС.

На что рассчитывали контрабандисты, провозя такой объемный груз, еще и авиасообщением, совершенно непонятно. Не исключено, что раньше подобное им удавалось.

URL: https://www.vb.kg/370712
Теги:
аэропорт, контрабанда, ГТС, Манас, Кубанычбек Кулматов
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