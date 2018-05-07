Следствие по Шадиеву "копает" под кого-то другого?

Дело против Аскарбека Шадиева набирает обороты. Днем ранее в Кирнет слили скан имущества депутата, на которое ГКНБ наложило арест. Позже комитет нацбезопасности подтвердил информацию об "аресте" активов парламентария и членов его семьи. Уточним, это 25 компаний, семь объектов недвижимости, автомобиль и доля в 12 компаниях.

Любопытно, что в налоговой декларации за 2016 год Шадиевым указаны в виде собственности лишь два ОсОО, пара объектов недвижимости и авто.

Но интересно даже не это. А повод, по которому против парламентария возбуждено дело. Напомним, Шадиев подозревается в том, что будучи председателем комитета по международным делам, обороне и безопасности, одобрил выделение 30 тысяч долларов в качестве премии им. Чингиза Айтматова заведомо зная, что премия выдаваться не будет.

Утверждать сложно, но можно предположить, что Аскарбек Алимбаевич вряд ли бы стал ставить себя под удар ради такой, простите за цинизм, незначительной для деятеля его уровня суммы.

"Подмахнул не глядя" - более возможный вариант. И, наверняка, Шадиев с легкостью бы это доказал. Ну, или бы возместил ущерб. А он, судя по всему, все же покинул страну.

Так что же нужно следствию от парламентария? Его коллеги по Жогорку Кенешу считают, что это дело – лишь повод для того, чтобы "раскрутить" другие возможные преступления Шадиева.

- Или, другой вариант, - говорит "Вечерке" парламентарий, который попросил не называть его имени, - Аскарбека Алимбаевича хотят заставить "слить" какие-то черные схемы, получить компромат на определенных лиц, в том числе и из окружения бывшего президента. Он ведь был с ним достаточно близок. Пойдет ли на это Шадиев? Честно говоря я сомневаюсь. Не такой он человек.

А что может знать Шадиев? Очень и очень многое. Давайте пробежимся по некоторым пунктам его биографии как минимум после 2010 года.

С 20 дек. 2010 - министр энергетики КР.

С 23.12.2011 - 6.09.2012 - министр энергетики и промышленности КР (по квоте партии "Республика").

14.03.2012 - 5.04. 2012 - временно отстранен от должности на время расследования выдвинутых против него обвинений по поводу ввоза в Кыргызстан радиоактивного угля с Куланского месторождения в Казахстане. Позже депутатская комиссия ЖК КР вынесла решение о его невиновности. А Бабанов – будучи премьер-министром, "вернул" его на работу.

С 10.2015 - депутат Жогорку Кенеша 6-го созыва (фракция "Бир Бол")

С 6.11.2015 - 11.2016 - председатель Комитета по бюджету и финансам ЖК.

В 7.12.2017 - 13.04.2018 - 1-й вице-премьер-министр КР.

Повторимся, это лишь некоторые вехи его карьеры. И, надо полагать, занимаясь энергетикой, бюджетом, финансами, сегодняшний фигурант уголовного дела владеет очень интересной информацией по самым разным вопросам и процессам. Так что не исключено, что вслед за "премиальным" обвинением последует и другое. И, возможно, не только против Шадиева.

Будем наблюдать.