В Бишкеке продолжают демонтировать незаконно установленные объекты

По информации Управления землепользования и строительства столичной мэрии, произведены работы по демонтажу 8 объектов, установленных на муниципальной территории без соответствующих разрешительных документов на занимаемые земельные участки.

По улице Садыгалиева был демонтирован 20-тонный контейнер с навесом, 2 станка для резки металлов, металлическая будка размером 2х3, металлическое ограждение длиной 14 метров и навес размером 3,5х2,5. По улице Патриса Лумумбы было демонтировано складское помещение.

Также в добровольном порядке демонтирован объект облегченного типа по улице Волкова.

Ранее владельцам со стороны УЗС мэрии города Бишкек были выданы уведомления о предоставлении соответствующих разрешительных документов, проведена разъяснительная работа по устранению выявленных нарушений. В результате чего вышеуказанные объекты были демонтированы в добровольном порядке.