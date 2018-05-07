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Открылся обновленный зал прилета аэропорта "Джалал-Абад"

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Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев сегодня, 7 мая, в рамках рабочей поездки в Ошскую и Джалал-Абадскую области принял участие в церемонии открытия обновленного зала прилета в международном аэропорту "Джалал-Абад".

Глава кабмина отметил особую значимость данного мероприятия, так как вопрос улучшения авиасообщения в Джалал-Абадской области поднимался на протяжении нескольких лет.

"Все это время граждане были вынуждены пользоваться автомобильным транспортом до Бишкека, что является менее безопасным способом и занимает определенное время", - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Премьер-министр отметил, что в бытность Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова главой правительства активно обсуждались проблемы авиационной сферы и изучался опыт зарубежных стран в данном направлении.

"Я считаю, что открытие нового зала прилета в области, приход новых авиакомпаний является большим достижением. В последние годы проводятся активные работы по реконструкции аэропортов в регионах страны. Авиационная отрасль нашла свое место в отечественной экономике", - подчеркнул Мухаммедкалый Абылгаизев.

По словам Главы Правительства, большая часть проблем страны приходится на сельскую местность, так как в ней проживают порядка 70 % населения республики. В этой связи, как отметил Премьер-министр, согласно Указу Президента об объявлении 2018 года Годом развития регионов, была утверждена программа мероприятий по развитию сел, районов и областей.

"Если наши села будут развитыми, будут развиты и регионы и страна в целом. Если в каждой области будет налажено авиасообщение, модернизирована транспортная сеть, то по моему мнению это будет большой вклад в развитие экономики республики", - подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

Глава Правительства отметил, что увеличивающийся поток авиасообщений говорит о развитости страны и улучшении качества жизни граждан. Премьер-министр сообщил, что в 2017 году зафиксировано 10950 внутренних авиасообщений, что на 1944 авиасообщений больше показателей 2016 года.

Мухаммедкалый Абылгазиев заверил, что в своей деятельности в качестве Премьер-министра большое внимание будет уделяться развитию отечественной транспортной сети, в том числе и воздушной. Премьер-министр подчеркнул, что со стороны Правительства и в дальнейшем будут создаваться соответствующие условия для развития авиационной отрасли.

Кроме того, Глава Правительства осмотрел новый аэровокзальный комплекс и ознакомился с планами по развитию международных аэропортов "Ош" и "Баткен", а также осмотрел эскизные проекты аэровокзалов городов Кербен и Исфана.

URL: https://www.vb.kg/370715
Теги:
авиация, аэропорт, Джалал-Абадская область, правительство, Мухамметкалый Абулгазиев
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