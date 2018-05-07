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Члены СДПК собираются выйти на митинг

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Марина Осипова

Нынешнего мэра Бишкека Албека Ибраимова, безусловно, можно назвать одним из последних политических оплотов бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Должность градоначальника хоть и подразумевает в большей степени решение хозяйственных вопросов, но в нынешних реалиях Кыргызстана крайне политизирована.

Поэтому совершенно неудивительна следующая новость, которую VB.KG сообщили источники, близкие к СДПК - после проведения майских праздников члены Социал-демократической партии Кыргызстана планируют выйти на митинги в поддержку мэра Ибраимова. Во всяком случае, такой сценарий обсуждается.

Повод для подобных планов есть - в последнее время критика в адрес градоначальника и его замов - вице-мэров - стала все более активной и ожесточенной. Ругают, в первую очередь, за некачественный ремонт дорог и, конечно же, за массовую вырубку старых деревьев и не всем понятную закупку дорогостоящих новых саженцев.

Сам мэр, судя по всему, с креслом расставаться не собирается. Недавно он заявил журналистам, что собирается отработать весь положенный срок.

Стоит отдать должное Ибраимову, в отличие от многих еще вчера соратников Атамбаева, он открыто признался, что по-прежнему является сторонником бывшего президента.

Доведут ли эсдековцы свои планы до реализации, наверное пока не знают и они сами. Но идея, надо сказать, не слишком удачная. Вряд ли подобные сомнительные действия лучшим образом отразятся на имидже и Ибраимова, и СДПК и, как следствие, лидера партии Алмазбека Атамбаева.

Будем наблюдать.

URL: https://www.vb.kg/370718
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Бишкекский горкенеш, мэрия, СДПК, митинг, президент, Бишкек, Албек Ибраимов, мэр
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