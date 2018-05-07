ГАООСиЛХ рассказало очень красивую версию вырубки елей в заповеднике

Совершенно удивительную историю поведала общественности пресс-служба Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР. Касается она результатов проверки, проведенной по информации, что некто под покровом ночи вывозит срубленные ели с территории Чон-Кеминского государственного заповедника.

"По данному факту руководством ГАООС и ЛХ создана специальная комиссия о немедленном (!) выяснении всех обстоятельств данного дела", - говорится в сообщении ведомства.

Оказывается, как выяснили сотрудники госагентства, вырубленные молодые ели принадлежит местному жителю Адылу Орозбаеву, который уже на протяжении более 12 лет на своей частной территории занимается выращиванием саженцев елей. Питомник А. Орозбаева находится на территории Кок-Ойрокского айыл окмоту.

Утверждается, что распространенное в СМИ видео было снято местными жителями в тот момент, когда ребята возвращались с питомника с подаренными (!) Орозбаевым пятью саженцами сосны и пятью саженцами голубой ели.

Сначала "вырубленные", а теперь уже саженцы. Но даже если и так, с учетом стоимости этих видов растений, подарок, надо сказать, барский....

"Кроме того, сотрудниками ГАООС и ЛХ установлено, что эти молодые ели были выкопаны в частном питомнике А.Орозбаева, и никакого отношения не имеют к территории Чон-Кеминского государственного заповедника. По результатам проверки комиссии выяснилось, что ранее распространенная информация в СМИ о том, что под покровом ночи из территории Чон-Кеминского государственного заповедника вывозят ели, не соответствует действительности", - еще и еще раз, как мантра, повторяется утверждение в заявлении ведомства.

Особо подчеркнем, что никаких фактологических доказательств того, что растения были вывезены не с территории заповедника, агентство предъявить не удосужилось. Надо сказать, проверка и ее выводы получились у ГАООСиЛХ неубедительными. Больше похоже на сказку. Может, проверкой займется другой орган, например, прокуратура?