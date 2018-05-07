Дожди, грозы, ветер.... прогноз погоды по Кыргызстану

Ориентировочный прогноз погоды с 8 по 14 мая, предоставленный МЧС КР:
8 мая без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду.
9 -10 мая без осадков. Ветер западный, 4-9 метров в секунду, днем в зоне земледелия Нарынской области с усилением до 14 метров в секунду.
11 мая и 12 мая ночью без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду.
12 мая днем дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.
13-14 мая в отдельных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Колебание температуры воздуха.
Прогноз погоды по городу Бишкек на 8-10 мая
8 мая без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду.
9-10 мая без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду.
Прогноз погоды по городу Ош на 8-10 мая
8 мая без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду.
9-10 мая без осадков. Ветер западный, 4-9 метров в секунду.