Обращался, как с рабами. Вынесен приговор братьям из РУз, убившим фермера

Осенью прошлого года эта история получила широкий общественный резонанс в Волгоградской области. Двое братьев - граждан Узбекистана, жестоко убили местного фермера, на которого работали. Били палкой, почти до смерти, полуживого связали и выбросили в поле. Где хозяин фермы и скончался.

Забрав из машины убитого 190 тысяч рублей, братья бросились бежать. Одного из них поймали сразу, второго - позже, на российско-казахстанской границе.

Как пояснил на суде один из братьев - главный обвиняемый, хозяин, на которого они работали как рабы, постоянно их унижал и оскорблял, был постоянно недоволен. Вот наемный работник и не выдержал, и во время одного из выговоров схватился за палку...

Участие второго в убийстве суд счел недоказанным, в ходе заседания ему инкриминировалась только кража.

Суд приговорил одного гражданина Узбекистана к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, второго - к трем годам в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу.