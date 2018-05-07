Кыргызстан тратит миллионы долларов на "кредитных" консультантов

Каждый грант или кредит сопровождается навязыванием консультанта, который зарабатывает бешеные суммы, практически ничего не делая. Об этом VB.KG сообщил депутат ЖК КР Дастан Бекешев.

Он отметил, что услуги подобных специалистов порой доходят до миллиона долларов США, а вот эффективность их работы весьма сомнительна.

- Представьте, сколько мы в 2016-2017 годах оплатили за их услуги из бюджета? Нужны они обычно для оценки самого проекта, на который выделяется грант, обучения специалистов, соблюдения экологичности и т.д. Но в итоге по тому же строительству дорог как были проблемы с качеством, так и есть. То же самое можно сказать и про энергосектор. При этом в каждом подобном проекте минимум 2-3 подобных консультанта, которые его ведут, а на деле, просто передают информацию, - подчеркнул Бекешев.

Избавлением от этого "довеска" парламентарий увидел в создание одного отдела по реализации всех грантовых проектов.

- Штат таких консультантов изначально стоит ограничить в пределах, скажем, 15 человек. Тем более, их количество никак не влияет на развитие государства. В тех же африканских странах таких консультантов было немало, как и потраченных на них средств. Но разве они стали жить лучше? Так может пора ограничить денежную "утечку" на содержание таких специалистов? Конечно, за счет этого кредит, вполне вероятно, станет дороже, но кто даст гарантию, что и сейчас мы не переплачиваем волне ощутимые суммы впустую? – задается вопросом Бекешев.

Парламентарий добавил, что уже направил официальный запрос в Минфин. И как только будут получены необходимые данные, планирует поднять вопрос на рассмотрение в ЖК.

Справочно: в 2016 году Кыргызстан освоил 24 миллиарда 171,3 миллиона сомов кредитных и гранатовых средств. При этом 70 процентов денег КР предоставил Китай - почти 17,2 миллиарда сомов. Следующими в списке заемщиков числятся Азиатский банк развития - 2,2 миллиарда сомов и Всемирный банк - 1,7 миллиарда сомов. И каждый из подобных денежных переводов от доноров "снабжается" определенным числом консультантов.