В Бишкеке найден неопознанный труп молодой женщины (18+)

УВД Первомайского района устанавливает личность неопознанного трупа женщины азиатской внешности в возрасте 30-35 лет, которая была обнаружена 18.04.2018 года по адресу г.Бишкек, ул.Ак-Муз.

Приметы: рост 160-165 см., среднего телосложения, волосы черные длинные, глаза карие, лицо овальное смуглое, нос прямой.

Была одета: толстовка красного цвета с эмблемой и надписью "Adidas", футболка черного цвета, лосины черного цвета, на ногах кроссовки белого цвета с серыми и красными вставками.

Особые приметы: на верхней части справа имеется 4 зуба из желтого металла.

Всем, кто владеет какой-либо информацией о личности неопознанного трупа, просим сообщить в УВД Первомайского района г.Бишкек, или позвонить по телефонам: 0(312) 54-41-84 (Дежурная часть УВД Первомайского района)

0(550) 102-486, 0(500) 102-486.